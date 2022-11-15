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В некоторых населенных пунктах Молдавии тоже исчезла электроэнергия: что известно

Новина українською →
Молдова, Вторник 15 ноября 2022 18:19
В некоторых населенных пунктах Молдавии тоже исчезла электроэнергия: что известно Фото: в некоторых населенных пунктах Молдавии тоже исчезла электроэнергия (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии, из-за чего во многих районах страны исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

"Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии. Об этом свидетельствуют онлайн данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica. Прекращение поставок произошло 15 ноября около 16:40", - говорится в сообщении.

Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча - Вулканешты - МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Молдавские СМИ сообщают, что отключения электроэнергии ожидаются по всей Молдове. Кроме того, в Кишиневе на фоне отключений света остановилась работа электротранспорта, в том числе троллейбусов.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спина, одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась из-за сегодняшнего ракетного обстрела Украины российскими войсками.

"Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения", - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в результате массированной ракетной атаки 15 ноября ряд крупных украинских городов остался без света .

Также ранее мы писали, чтово всех регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии на фоне обстрелов кафиров . Половина потребителей в Киеве осталась без света.

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Молдова Электроэнергия
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