Инциденты с самолетами UTair и другими авиакомпаниями подтверждают системный кризис российской авиации. Износ флота и нехватка запчастей превращают рейсы в реальную угрозу жизни пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
UTair - одна из крупнейших авиакомпаний России, осуществляющая международные пассажирские и чартерные рейсы.
Недавние инциденты с ее самолетами подтверждают глубокий кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом флота, дефицитом запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания из-за санкций.
"Количество технических инцидентов в российской авиации стремительно растет, что превращает рейсы в потенциальную угрозу для жизни пассажиров", - подчеркивает ЦПД.
Так 16 декабря у Boeing 777, летевшего из Москвы на Кубу, во время разбега загорелся двигатель. На борту находилось более 450 человек. Подобный инцидент произошел в начале декабря с другим Boeing 777, следовавшим в Таиланд.
Эти случаи стали регулярными, что свидетельствует о системной проблеме всей отрасли.
"Отрасль входит в фазу хронического износа флота, который уже невозможно скрыть формулировками о "технических неисправностях", - отмечают в ЦПД.
Пассажирские авиаперевозки в России теперь реально опасны. Это прямое следствие санкций и сознательного выбора Кремля продолжать войну вместо заботы о безопасности граждан.
Напомним, пассажирский Boeing 767-224, выполнявший рейс из Дубая в Москву, сегодня подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным Flightradar, самолет Utair UT716 вылетел из ОАЭ и кружил над Персидским заливом неподалеку от Дубая.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2024 году самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился возле Актау в Казахстане во время вынужденной посадки после проблем с управлением. На борту находились 67 человек, 38 погибли.
Расследование показало, что самолет был подбит российской ПВО, которая, по словам Путина, пыталась сбить украинские беспилотники в районе Грозного. Тогда российские власти сначала отмалчивалась и не извинялась перед Азербайджаном за инцидент.