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Каждый доллар идет на войну. В США намерены запретить импорт урана из России

Фото: в США намерены запретить импорт урана из России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о введении эмбарго на российский уран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США.

"Каждый доллар, который мы даем России, поддерживает жестокую войну Путина с Украиной. Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. Первый шаг — навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран", - заявил сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо.

Он также отметил, что в штате Вайоминг есть ресурсы для наращивания производства урана в США. Демократ Джо Мэнчин считает, что законопроект поможет Вашингтону отказаться от зависимости от импортируемого из России уранового топлива. Соавторами законопроекта также стали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

Ранее мы писали, что крупнейший в мире производитель урана Kazatomprom стремится увеличить пропускную способность своего альтернативного маршрута доставки в обход России.

Также сообщалось, что правительство США намерено минимизировать объемы производства и хранения ядерных материалов, в том числе плутония.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСенат США