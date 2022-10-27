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Казахстан ищет дополнительные мощности для отгрузки урана в обход России, - СМИ

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Четверг 27 октября 2022 19:59
Казахстан ищет дополнительные мощности для отгрузки урана в обход России, - СМИ Фото: Казахстан ищет дополнительные мощности для отгрузки урана в обход России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший в мире производитель урана Kazatomprom стремится увеличить пропускную способность своего альтернативного маршрута доставки в обход России, чтобы снизить риски потенциальных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит издание Reuters.

Казахстан, не имеющий выхода к морю, традиционно отправлял большую часть своих основных экспортных товаров, таких как нефть через Россию. Kazatomprom заявил, что в течение третьего квартала посылал продукцию через российский порт Санкт-Петербург без проблем.

"Однако Транскаспийский международный транспортный маршрут, который компания успешно использует в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, помогает снизить риск недоступности основного маршрута по какой-то причине", - говорится в сообщении.

Маршрут проходит из Казахстана через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Грузию, откуда продукция может отгружаться через порты Черного моря. Kazatomprom имеет утвержденную годовую квоту, которая позволяет ему отгружать в общей сложности до 3500 тонн урана из своих казахстанских рудников через Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Компания работает над увеличением лимита квоты и оказывает помощь партнерам по СП, если они предпочитают не получать свою долю материала по установленному маршруту, проходящему через порт Санкт-Петербург", - заявили в компании.

Напомним, что в Казахстане ответили, может ли Россия привлечь ОДКБ к войне против Украины.

Также Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС.

Ранее Казахстан решил на год приостановить экспорт военной продукции.

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