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Кожен долар іде на війну. У США мають намір заборонити імпорт урану з Росії

Фото: у США мають намір заборонити імпорт урану з Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла законопроект про введення ембарго на російський уран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США.

"Кожен долар, який ми даємо Росії, підтримує жорстоку війну Путіна з Україною. Американська атомна промисловість готова відмовитись від російського урану. Перший крок - назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включаючи уран", - заявив сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо.

Він також зазначив, що у штаті Вайомінг є ресурси для нарощування виробництва урану у США. Демократ Джо Менчін вважає, що законопроект допоможе Вашингтону відмовитися від залежності від уранового палива, що імпортується з Росії. Співавторами законопроекту також стали демократи Мартін Хайнрік та Кріс Кунс та республіканці Синтія Ламміс та Роджер Маршалл.

Раніше ми писали, що найбільший у світі виробник урану Kazatomprom прагне збільшити пропускну спроможність свого альтернативного маршруту доставки в обхід Росії.

Також повідомлялося, що уряд США має намір мінімізувати обсяги виробництва та зберігання ядерних матеріалів, у тому числі плутонію.

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