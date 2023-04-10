Из Купянской общины эвакуировали 18 детей, осталось еще 560
Из Купянской общины Харьковской области эвакуировали 18 детей. Еще 560 детей и подростков пока остаются в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.
По словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, эвакуационные мероприятия проходят под патронатом вице-премьер-министра Ирины Верещук и начальника ХОВА Олега Синегубова
"В настоящее время в общине остаются 560 малышей и подростков. Эвакуационная работа продолжается", - рассказал Беседин.
18 детей, эвакуированных накануне, отправили в Ровенскую область, где сопровождающих детей и взрослых разместят в санаторном заведении.
"Для них предусмотрено полноценное питание, реабилитационные мероприятия, психологическая поддержка, медицинское обследование, а также полный спектр социальных услуг, оказываемых государством", - сказал Беседин.
Напомним, 8 апреля захватчики обстреляли населенные пункты Купянского района. В результате атаки погибли два человека.
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