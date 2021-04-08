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Козак: початок бойових дій на Донбасі - це початок кінця України

Автор: РБК-Україна

Російська сторона вважає, що активізація бойових дій на Донбасі стане початком кінця України. Як і вступ України до НАТО.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії та парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.

"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.

"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.

Нагадаємо, раніше Козак заявив, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік при дотриманні мінських угод.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що вступ України до НАТО ще більше погіршить ситуацію на Донбасі.

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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