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У партії Путіна хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської

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Донецьк, Четвер 15 липня 2021 17:22
У партії Путіна хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської Фото: Росія може прирівняти прописку в ОРДЛО до своєї (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: РБК-Україна

У партії "Єдина Росія", яка є правлячою, пропонують "прирівняти" прописку в окупованих районах Донбасу до російської. Таким чином, хочуть вирішити питання з отриманням державних і соціальних послуг в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в окупованому Донецьку проводять так званий форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів". На ньому депутат від "Єдиної Росії" Андрій Козенко запропонував запровадити спеціальну форму жителів окупованих територій з російським громадянством, щоб прирівняти місцеву прописку до російської.

"В якості вирішення цієї проблеми я пропоную ввести особливу форму реєстраційного обліку, яка повинна стати рівнозначною реєстрації за місцем проживання в межах РФ", - заявив він.

Сепаратистські ЗМІ підкреслюють, що російська прописка є однією з ключових умов для отримання державних і соціальних послуг в Росії.

Зазначимо, де-факто лідером правлячої партії "Єдина Росія" є президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше на форумі в окупованому Луганську російські депутати заявили, що на Донбасі роздали понад 600 000 паспортів і люди з російським громадянством зможуть проголосувати на виборах до Державної думи.

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Російська Федерація Донбас ОРДЛО прописка
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