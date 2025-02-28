Какой погоды ждать на выходные и будет ли весна в марте: что говорят прогнозы
Уже сейчас в Украине начинается определенное изменение синоптических процессов. Температура воздуха в большинстве регионов постепенно повышается, однако в некоторых областях - до сих пор морозно.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Содержание
- В каких областях март начнется с тепла
- Где в течение выходных вероятны осадки
- Может ли быть похолодание в начале весны
В каких областях март начнется с тепла
По словам эксперта, морозы и холода сейчас постепенно отступают - из-за продвижения по территории Украины более теплой воздушной массы с запада (юго-запада). Наблюдается также повышение температуры воздуха. Особенно в дневные часы.
"Особенно это чувствуют сейчас западные области. Там в ближайшие дни уже днем стабильно плюсовая температура. +1+7 градусов по Цельсию. Местами на Закарпатье - до +9 градусов даже может быть", - рассказала синоптик.
Несколько ниже будет сохраняться температура воздуха в центральных и северных областях - от 0 до 5 градусов тепла.
"А вот на востоке еще остается мороз. Там ночью -6-14 градусов по Цельсию (восточные области, северо-восточные, немного заденет также Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области). Днем там - от 4 градусов мороза. Но уже тоже до 1 градуса тепла", - сообщила Птуха.
На остальной территории Украины ночью - небольшой мороз - от 0 до 7 градусов ниже нуля (в западных областях ночи уже могут быть немного выше нуля).
Днем - уже почти везде от 1 до 7 градусов тепла (при этом несколько теплее - западные области).
"В принципе, такая погода продержится у нас в первые дни марта также. С небольшой тенденцией к повышению буквально еще на несколько градусов (ежедневно может немного повышаться)", - отметила синоптик.
В воскресенье, 2 марта, максимальные дневные температуры также будут в западных областях. Там прогнозируют от 3 до 7 градусов выше нуля.
Самым прохладным при этом будет оставаться восток - от 1 до 3 градусов мороза.
В понедельник, 3 марта, даже по восточным областям днем уже будет около нуля градусов (хотя ночью - небольшой мороз еще будет оставаться).
"В западных, в большинстве центральных, северных и южных областей - уже плюсовые температуры. Днем - до плюс 8 градусов может даже кое-где прогреться воздух (особенно на западе, на Закарпатье). А так - около 5 градусов тепла будем точно иметь", - сообщила Птуха.
Где в течение выходных вероятны осадки
Осадки в Украине ожидаются с сегодняшнего дня, 28 февраля. Их несет атмосферный фронт, поступающий с запада. Именно там сейчас наибольшая вероятность осадков - в виде дождя и мокрого снега.
Представительница УкрГМЦ объяснила, что местами может образоваться снежный покров, однако учитывая в основном плюсовую температуру воздуха, "все сразу же будет таять".
"Начиная с 1 марта осадки ожидаем в большинстве регионов Украины (кроме востока и юго-востока). Но это - небольшие осадки. Преимущественно такой вот смешанной фазы. Дождь с мокрым снегом. Ночью, возможно, больше мокрый снег с дождем", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что ночью снежный покров местами может составлять 1-2 см, однако в результате стабильных плюсовых температур в дневные часы, все будет интенсивно таять.
"Образования могут быть местами в западных, северных и центральных областях. До юго-востока уже, в принципе, оно особо не будет доходить", - добавила Птуха.
Уже 2 марта, по ее словам, "этот атмосферный фронт будет размываться".
"Еще более облачная такая погода будет оставаться. Однако уже преимущественно без осадков. Разве что достаточно локальные где-то могут быть", - отметила эксперт.
3 марта осадков на большей территории Украины не ожидается (небольшие осадки на фоне "остатков" атмосферного фронта вероятны местами на юго-востоке страны).
"3 числа у нас без осадков. И, соответственно, немножко ветер может быть. Усилится. Но не до каких-то критических скоростей. Просто будет он более ощутимый... Прояснения будут по западным, северным и центральным областям", - рассказала Птуха.
Может ли быть похолодание в начале весны
По словам представительницы Украинского гидрометеорологического центра, если говорить "о той обозримой перспективе, где можно говорить о практических значениях", то пока что каких-то резких изменений погоды синоптики не ожидают.
"Опять таких заливов холода (которые были недавно, в результате чего в Украине существенно похолодало, - Ред.) в течение ближайших 10 суток по крайней мере, в течение первой декады марта, не должно быть", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что температурные показатели, наоборот, несколько "выравниваются".
"Днем преимущественно стабильно будет плюс. Пока небольшой", - отметила эксперт.
В то же время местами в южных и западных областях температура воздуха днем может доходить до +10 градусов по Цельсию.
"Где-то там после 5 марта. Но еще будем смотреть, уточнять. Пока что так", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
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