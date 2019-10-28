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Ковалів: на продаж виставлять готель "Україна" та санаторій "Конча-Заспа"

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В Офісі президента на приватизацію готують ще 9 об'єктів

Найближчим часом на приватизацію передадуть готель "Україна" і санаторій "Конча-Заспа". Про це на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, другим кроком у питанні приватизації буде передача Фонду держмайна ще дев'яти об'єктів.

"Поки по ним ведуться підготовчі роботи. До наступних 9 об'єктів будуть входити готель "Україна", комплекс "Пуща Водиця", "Конча-Заспа", лікеро-горілчаний завод, а також інші підприємства, які протягом наступних 3-4 місяців також будуть передані до Фонду держмайна на приватизацію", - додала Ковалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. Зокрема, планується продаж готелю "Дніпро" і Державного підприємства "Чайка", ДП "Центрсервіс", а також компаній "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі". Сьогоднішнім указом їх передали Фонду держмайна.

Відзначимо, минулого тижня набув чинності закон про приватизацію державних кіностудій.

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