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Кабмін затвердив порядок приватизації через ProZorro.Продажі

Новини » Економіка    23.10.2019 - 15:45
Кабмін затвердив порядок приватизації через ProZorro.Продажі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порядок такої приватизації відпрацювали в ході пілотного проекту

Кабінет міністрів України затвердив порядок приватизації державного майна на електронних аукціонах. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що затверджений порядок відчуження об'єктів державного майна визначає механізм приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. При цьому відповідальним за роботу такої торговельної системи визначили "ProZorro. Продажі".

В уряді зазначають, що порядок відпрацювали в ході пілотного проекту, в якому взяли участь "Укргазвидобування", "Укрпошта", "Укренерго", "Гідроенерго", СхідГЗК, "Київський метрополітен", "Укрнафта", "ПриватБанк" та інші.

В результаті пілотного проекту ці підприємства продали майно на суму понад 390 млн гривень, у торгах взяли участь понад 700 учасників, середнє збільшення стартової ціни - майже 26%.

Фото: порядок приватизації на електронних майданчиках

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін допускає часткову приватизацію "Укрпошти". За словами прем'єра Олексія Гончарука, уряд розглядає до десяти державних підприємств з соціально значимими функціями, до часткової приватизації яких можуть залучити іноземних інвесторів.

Відзначимо, минулого тижня в Україні набув чинності закон, який скасував перелік заборонених до приватизації об'єктів.

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