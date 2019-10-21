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Набув чинності закон про приватизацію державних кіностудій

Новини » Політика    21.10.2019 - 13:26
Набув чинності закон про приватизацію державних кіностудій
Ілюстративне фото (dumskaya.net)

Також документом передбачається створення кінокомісій

Законопроект №0896 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набуттям чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким передбачається створення кінокомісій, набув чинності 20 жовтня. Документ раніше опублікували у виданні "Голос України".

Проект набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Відповідно до закону, кінокомісії можуть утворюватися в установленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським і/або іноземним суб'єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в області кінематографії.

Також дається визначення державним кіностудіям і визначаються обов'язкові умови приватизації державної кіностудії.

Передбачається, що державна кіностудія не може змінити статус суб'єкта кінематографії у результаті приватизації.

Нагадаємо, згідно з даними на сайті Верховної ради, президент підписав цей проект закону 17 жовтня, а 19 жовтня закон був опублікований у виданні "Голос України".

Рада 3 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №0896 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набуттям чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким передбачається створення кінокомісій. За документ проголосували 253 нардепа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №0896 про державну підтримку кінематографії.

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