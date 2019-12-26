Ковальчук: імпорт 10-15% е/е з Росії не знищить українських виробників

Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна)

В купівлі більш дешевої електроенергії у Росії є економічний стимул

Максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації становить 10-15% від загального українського попиту. Про це заявив керівник "Укренерго", оператор енергосистеми країни, Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, імпорт такої кількості електроенергії з РФ не є небезпечним для українських виробників.

"Якщо там електроенергія дешевша, а в Україні дорожче, є економічний стимул купити там, де електроенергія дешевше і продати її собі. Що деякі трейдери, пов'язані з великими споживачами електричної енергії, що роблять. І продовжують робити досі. І незв'язані тепер вже з великими споживачами теж це роблять, в окремі години й дні, коли це дозволено. Сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації в річному еквіваленті становить 10-15 відсотків нинішнього українського попиту. Сказати, що це знищить українських виробників електроенергії, це було б, м'яко кажучи, перебільшенням", - заявив Ковальчук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ковальчука, займатися торгівлею електроенергії з Росією можна, якщо є відповідне рішення топ-рівня.

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту е/е з Росії. Закон повинен забезпечити контроль над цінами на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку.