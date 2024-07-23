Костюк попала в категорию избранных на теннисном турнире Олимпиады-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк единственной из соотечественниц вошла в список сеянных теннисисток одиночного разряда на Олимпийских играх.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Punto de Break.
22-летняя украинка попала в элитную компанию на теннисном турнире в Париже. В список сеянных вошла лишь четвертая часть участниц Олимпиады – 16 теннисисток.
Костюк получила 12-й номер посева. Такой статус позволит первой ракетке Украины избежать поединков с другими сеянными в двух стартовых раундах турнира. Кроме того, в первом и втором кругах соревнований Костюк не встретится с другими украинками.
Жеребьевка теннисного турнира Олимпийских игр-2024 состоится 25 июля. Старт соревнований на грунтовых кортах запланирован на 27 июля. Турнир продлится до 4 августа. Несеянными на Олимпиаде будут Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Список сеяных теннисисток на Олимпийских играх-2024:
Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23-х видах спорта. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").
В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".
Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпийских игр. Обладатели "золота" обогатятся на 125 тысяч долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получат 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.
К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.