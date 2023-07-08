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Костюк уступила американке в третьем круге "Уимблдона"

Фото: украинская теннисистка Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила американке Мэдисон Киз в третьем круге "Уимблдона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

После первого сета украинка вызвала врача на корт, однако смогла продолжить выступление. Во втором сете Костюк была бессильна и смогла выиграть лишь один гейм.

Однако украинская теннисистка уступила американке в третьем круге "Уимблдона" - 4:6, 1:6.

Проход в третий круг стал лучшим результатом Костюк на Уимблдоне.

Сегодня, восьмого июля украинка проведет еще одну игру на Уимблдоне, на этот раз в смешанном разряде. В паре с Марсело Аревало Костюк будет противостоять дуэту Винус-Андрееску. Матч состоится не раньше 22:20.

Кстати, ранее Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона-2023 на отказе Бадосы.

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