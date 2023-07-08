Костюк поступилась американці у третьому колі "Вімблдону"

Після першого сету українка викликала лікаря на корт, проте змогла продовжити виступ. У другому сеті Костюк була безсила та змогла виграти лише один гейм.

Однак українська тенісистка поступилась американці у третьому колі "Вімблдона" - 4:6, 1:6.

Прохід в третє коло стало найкращим результатои Костюк на Вімблдоні.

Сьогодні, восьмого липня українка проведе ще одну гру на Вімблдоні, цього разу в змішаному розряді. У парі з Марсело Аревало Костюк протистоятиме дуету Вінус-Андреєску. Матч відбудеться не раніше 22:20.

До слова, раніше Костюк вперше пройшла в третій раунд Вімблдона-2023 на відмові Бадоси.

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