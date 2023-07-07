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Уимблдон-2023: Костюк на отказе соперницы прошла в третий раунд соревнований

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Лондон, Пятница 07 июля 2023 14:03
Уимблдон-2023: Костюк на отказе соперницы прошла в третий раунд соревнований Фото: Марта Костюк еще не играла в 3-м круге Уимблдона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2023 благодаря победе над Паулой Бадосой из Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/32 финала

Костюк – Бадоса – 1:0, отказ (6:2, 1:0)

Начали оппонентки с обмена брейками. В третьем гейме молодая украинка во второй раз победила на подаче Бадосы. Та в свою очередь поддержать запев Костюк не смогла. С еще двумя брейками киевлянка вскоре уже вела 5:1.

Завершить партию украинская теннисистка могла уже в седьмом гейме. Впрочем, испанка отыграла два сет-пойнта. Это, однако, лишь отсрочило неудачу Бадосы. Со второй попытки в следующем гейме Костюк закрыла сет за 28 минут.

Вторая же партия длилась только девять. 21-летняя украинка успела набрать пункт на подаче пиренейки, а затем Бадоса отказалась от продолжения встречи. Итак, Костюк завоевала путевку в следующий круг в эконом-режиме.

Соперница украинки в 1/16 финала определится в противостоянии швейцарки Голубич и американки Киз. Их матч еще продолжался, когда Костюк завершила поединок. Для нее 3-й раунд Уимблдона – лучший результат в карьере на травяном мэйджоре.

К слову, накануне Свитолина выбила бельгийку Мертенс в трехсетовом противостоянии.

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