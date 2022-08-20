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Українка Кіченок у дуеті з латвійкою вийшла у фінал турніру в Цинциннаті

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Цинциннаті, Субота 20 серпня 2022 09:55
Українка Кіченок у дуеті з латвійкою вийшла у фінал турніру в Цинциннаті Фото: Людмила Кіченок провела два матчі за кілька годин (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українсько-латвійський дует у складі Людмили Кіченок і Єлени Остапенко здобув дві перемоги поспіль упродовж кількох годин на шляху до фіналу престижного турніру в Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/4 фіналу

Даніліна/Майя Хаддад – Кіченок/Остапенко – 1:2 (3:6, 6:3, 8:10)

WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/2 фіналу

Кудерметова/Мертенс – Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:4, 6:7, 5:10)

Волею календаря і затримок у турнірій сітці у ніч проти суботи Кіченок із напарницею провела 2 матчі. Старт проти дует Даніліної-Майї Хаддад цілком вдався. Українка з латвійкою зробили три брейки в першому сеті та подали "під нуль" у фінальному геймі.

Та друга партія обернулася для Кіченок із Остапенко поразкою (3:6) після двох втрачених подач. Однак, у вирішальному сеті вони знову взяли гору. Запекла боротьба завершилася перемогою українки та латвійки (10:8) зі взятим на подачі суперниць матч-пойнтом.

Через три години дует Кіченок-Остапенко вже грав у півфіналі. Надкоротка перерва не пішла їм користь. Пара Кудерметової і Мертенс узяла перший сет усього за 39 хвилин. Мали вони перевагу під час другої партії (3:1, 4:2),

Та українсько-латвійський дует пішов на камбек. Спершу вони дотиснули опоненток на тай-брейку, реалізувавши після трьох спроб сет-пойнт. У вирішальній же партії Кіченок та Отапенко фактично змели Кудерметову та Мертенс – 5 брейків і перемога 10:5 за якихось 13 хвилин.

У фіналі вночі 21 серпня українка з латвійкою зустрінуться зі старими знайомими – дуетом Ніколь Мелікар (США) та Еллен Перес із Австралії. Цьогоріч їхні шляхи перетиналися в Мадриді, де перемогли Кіченок та Остапенко.

Нагадаємо, що українка Костюк програла господарці змагань Пегулі на Western & Southern Open напередодні.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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