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Костюк и Калинина одолели первый раунд Australian Open-2023

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Мельбурн, Понедельник 16 января 2023 08:10
Костюк и Калинина одолели первый раунд Australian Open-2023 Фото: Марта Костюк триумфовала в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Две сильнейшие украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Марта Костюк – успешно стартовали в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины

Костюк – Анисимова – 2:0 (6:3, 6:4)

Вандевеге – Калинина – 0:2 (3:6, 1:6)

Костюк против американки Анисимовой начала сверхуверенно. С брейком она повела 3:0 и сосредоточилась на своей подаче. Такой подход позволил закрыть стартовый сет всего за 27 минут с пятью эйсами и солидным показателем первой подачи (72%).

А вот вторая партия стала более конкурентной. В дебюте соперницы обменялись брейками, а вскоре Анисимова не реализовала три брейк-пойнта на подаче украинки. Этот гейм, по-видимому, стал ключевым. 20-летняя киевлянка тут же взяла очко на подаче американской теннисистки и после еще одного обмена брейками завершила сет и матч.

Не ощутила сопротивления представительницы США Вандевеге первая ракетка Украины. Калинина едва ли сразу не оформила брейк, но подождала размена очков на своих подачах в середине партии. А дальше сделала еще два брейка и со второй попытки реализовала сет-пойнт.

Во второй партии сопротивляться американка уже не смогла. Калинина начала с трех выигранных геймов (1 брейк), позволила Вандевеге размочить счет на собственной подаче, а затем взяла еще три гейма подряд. Второй сет 25-летняя украинка завершила всего за полчаса.

Во втором круге Калинина встретится с чешкой Петрой Квитовой. Она 15-я сеянная на мэйджоре. Костюк в свою очередь будет противостоять хозяйке кортов – Оливии Гадецки. Оба матча назначены на 18 января.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

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