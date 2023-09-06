Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: пострадали 5 человек, есть разрушения

Российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Константиновку и Шахтерское Донецкой области 5 сентября. Ранения получили 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры в Telegram .

Оккупанты обстреляли частный сектор села Шахтерское Воловского района вечером 5 сентября. 40-летний мужчина и 50-летняя женщина получили телесные повреждения.

Также, российские войска атаковали город Константиновка. Повредили частные дома, автомобиль и линии электропередач. Осколочные ранения получили трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые в момент обстрела ехали в микроавтобусе. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

3 сентября из-за артиллерийских обстрелов в регионе погиб мужчина. Вероятно, был разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги. 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летнюю жену с телесными повреждениями госпитализировали.

Недавно под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.