Костенко вже перетнув російсько-український кордон, - Геращенко

Політв'язень Олександр Костенко вже до вечора прибуде до Києва

Український політв'язень Олександр Костенко, який звільнився після закінчення терміну ув'язнення у російській в'язниці, перетнув кордон і прямує до Києва. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, Костенко разом з українськими дипломатами перетнув кордон. Передбачається, що до вечора він вже прибуде до Києва.

"О 16:00 у МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому наші дипломати розкажуть про всіх спільні, скоординовані зусилля влади та дипломатичного корпусу по захисту українців, незаконно утримуваних в РФ", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Костенко нададуть тимчасове житло у Києві. Кримський активіст Костенко вийшов на волю 3 серпня 2018 року. Його заарештували в лютому 2015 року і визнали винним у нападі на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану. Костенко відбував покарання в колонії №5 у Кірово-Чепецьку Кіровської області.

У травні 2016 року "Крим. Реалії" писали, що Костенко в Києві у 2014 році затримували за підозрою в підготовці диверсій. У квартирі, де він проживав, виявили арсенал зброї та вибухових пристроїв. Згодом його звільнили, але справу не закрили. Пізніше Костенко очолив створений ним благодійний фонд "Український Крим. Повернення". Однак у листопаді 2014 року зник і через деякий час опинився під вартою в сімферопольському СІЗО.

Також відомо, що до Євромайдану Костенко працював у міліції Сімферополя, але після прес-конференції влітку 2013 року, присвяченій справі про продаж українок в сексуальне рабство, його звільнили і він став виконувати обов'язки помічника на той час нардепа від ВО "Свобода" Едуарда Леонова.