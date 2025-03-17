Костенко о назначении Гнатова: правильный шаг, но он должен доказать свою эффективность

Новый начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов прошел все ступени военной службы, поэтому является правильным назначением. Однако он должен сам доказать свою эффективность на этой должности.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"У нас нет такого понятия как плановая ротация в армии. Если человек на своем месте - он остается дальше. Если есть кто-то более эффективный, он подходит верховному главнокомандующему, или увидели, что он на своей должности или ее уже перерос, или эффективно выполняет свои задачи, у него есть авторитет среди генералов, военных, то, конечно, человека пытаются поставить, чтобы он отдавал приказы", - прокомментировал Костенко назначение Гнатова.

По его словам, выполняют приказы тех, кому доверяют, кого уважают и кто был с ними в окопах. Исходя из этого, генерал-майор подходит на должность начальника Генштаба ВСУ.

Костенко отметил, что Гнатов был с бойцами в окопах, прошел все ступени военной службы. Он был заместителем командующего оперативного командования и командующим оперативного командования, и командующим ОСГВ "Хортица", Объединенных сил, и заместителем начальника Генштаба.

"Прошел все ступени во время войны именно на боевых должностях, поэтому, конечно, я считаю, что это хорошее правильное назначение. Но он должен сам доказать, что это хорошее и правильное назначение", - резюмировал Костенко.

Назначение Гнатова

Напомним, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ. Теперь эту должность занимает генерал-майор Андрей Гнатов. Перед ним поставлен ряд задач.

"Повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений ставки верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Позже Зеленский разъяснил причины решения сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По его словам, главной задачей нового руководителя станет развитие системы армейских корпусов.