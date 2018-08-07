Костенко відмовився коментувати чутки про громадянство РФ

Костенко заявив, що йому необхідно проконсультуватися з українськими спецслужбами

Звільнений з колонії в РФ євромайданівець Олександр Костенко відмовився давати коментарі стосовно чуток про російське громадянство. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Костенко заявив, що повинен проконсультуватися з українськими спецслужбами щодо цього.

"Зараз не буду нічого коментувати", - сказав Костенко на запитання.

Також він додав, що після в'язниці почувається не дуже добре.

"Хочу подякувати всім, хто хотів, щоб я повернувся. Особливо Міністерство закордонних справ України, Людмилі Денісовій, Петру Порошенку, всьому МЗС, що перебуває в Москві", – сказав Костенко журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що політв'язень Костенко прибув у Київ. Костенка зустріла матір і омбудсмен Людмила Денісова.