Костенко відмовився коментувати чутки про громадянство РФ

Новини Політика 07.08.2018 - 01:18
Фото: Олександр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)
Фото: Олександр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)

Костенко заявив, що йому необхідно проконсультуватися з українськими спецслужбами

Звільнений з колонії в РФ євромайданівець Олександр Костенко відмовився давати коментарі стосовно чуток про російське громадянство. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Костенко заявив, що повинен проконсультуватися з українськими спецслужбами щодо цього. 

"Зараз не буду нічого коментувати", - сказав Костенко на запитання.

Також він додав, що після в'язниці почувається не дуже добре.

"Хочу подякувати всім, хто хотів, щоб я повернувся. Особливо Міністерство закордонних справ України, Людмилі Денісовій, Петру Порошенку, всьому МЗС, що перебуває в Москві", – сказав Костенко журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що політв'язень Костенко прибув у КиївКостенка зустріла матір і омбудсмен Людмила Денісова.

 

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Теги:  гражданство,  политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС