Костенко отказался комментировать слухи о гражданстве РФ

Костенко заявил, что ему необходимо проконсультироваться с украинскими спецслужбами

Освобожденный из колонии в РФ евромайдановец Александр Костенко отказался давать комментарии относительно слухов о российском гражданстве. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Костенко заявил, что должен проконсультироваться с украинскими спецслужбами.

"Сейчас не буду ничего комментировать", - сказал Костенко на вопрос.

Также он добавил, что после тюрьмы чувствует себя не очень хорошо.

"Хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся. Особенно Министерство иностранных дел Украины, Людмиле Денисовой, Петру Порошенко, всему МИД, что находится в Москве", – сказал Костенко журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что политзаключенный Костенко прибыл в Киев. Костенко встретила мать и омбудсмен Людмила Денисова.