В Косово сняли украинский флаг из-за требования об уважении

В столице Косово Приштине демонтировали флаг Украины из местного здания. На этот шаг пошли по требованию уважать суверенитет и государственность страны.

Об этом заявил мэр Приштины Перпарим Рама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .

Позиция столичного мэра

По словам Перпарима Рамы, власти Приштины всегда реагируют соответствующим образом, когда Косово не получает должного уважения к своему статусу.

"Наша эмпатия и солидарность всегда будут с народами, которые сталкиваются с войной, насилием и преследованиями. Потому что мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства", - подчеркнул глава города.

Пределы солидарности и политики

В то же время, мэр столицы подчеркнул, что поддержка других стран не должна вредить национальным интересам Косово.

"Но ни одно дело и ни одна политика не могут быть построены на умалении государственности Косово и жертвы его народа", - подытожил Рама.

Контекст отношений

Украина официально не признает независимость частично признанной Республики Косово, считая ее территорию частью Сербии.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Косово с начала полномасштабной войны последовательно поддерживает Украину, присоединяется к западным санкциям и принимает украинских журналистов и беженцев.