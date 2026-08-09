В Косово сняли украинский флаг из-за требования об уважении
В столице Косово Приштине демонтировали флаг Украины из местного здания. На этот шаг пошли по требованию уважать суверенитет и государственность страны.
Об этом заявил мэр Приштины Перпарим Рама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .
Позиция столичного мэра
По словам Перпарима Рамы, власти Приштины всегда реагируют соответствующим образом, когда Косово не получает должного уважения к своему статусу.
"Наша эмпатия и солидарность всегда будут с народами, которые сталкиваются с войной, насилием и преследованиями. Потому что мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства", - подчеркнул глава города.
Пределы солидарности и политики
В то же время, мэр столицы подчеркнул, что поддержка других стран не должна вредить национальным интересам Косово.
"Но ни одно дело и ни одна политика не могут быть построены на умалении государственности Косово и жертвы его народа", - подытожил Рама.
Контекст отношений
Украина официально не признает независимость частично признанной Республики Косово, считая ее территорию частью Сербии.
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Косово с начала полномасштабной войны последовательно поддерживает Украину, присоединяется к западным санкциям и принимает украинских журналистов и беженцев.
Политическая нестабильность в Косово
Напомним, что политическая ситуация в Косово долгое время остается напряженной из-за глубоких внутренних разногласий и институциональных кризисов.
В частности, в июне 2026 года в стране стартовали досрочные парламентские выборы, призванные вывести государство из продолжающегося политического тупика.
Однако кризисные явления продолжают проявляться в острых парламентских противостояниях - августовское заседание оказалось сорванным после того, как оппозиционная депутат забросала яйцами премьер-министра Альбина Курти.