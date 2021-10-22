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Косово висилає двох дипломатів Росії за шкідливу діяльність

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Приштина, П'ятниця 22 жовтня 2021 18:37
Косово висилає двох дипломатів Росії за шкідливу діяльність Фото: президент Косово Вьоса Османі (facebook.com/Popullimevjosaosmani)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Косово Вьоса Османі оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата за шкідливу діяльність. Їх визнали небажаними особами і наказали покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Османи.

За її словами, на цьому тижні вона попросила заступника прем'єр-міністра, главу МЗС країни Доніка Гервалла-Шварца оголосити персонами нон грата двох співробітників офісу зв'язку Росії в Косово. Вона зазначила, що російські дипломати вели шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку і конституційний лад країни.

"Сьогодні МЗС видав постанову про визнання цих двох російських чиновників небажаними особами і одночасно повідомив правоохоронні органи і відповідні органи про його виконання", - додала Османі.

Президент підкреслила, що Косово прихильні боротьби із згубним впливом Росії і її сателітів в регіоні, які прагнуть підірвати досягнення країни і її партнерів - США, НАТО і ЄС.

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