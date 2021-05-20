ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Торкнеться "всього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 20 травня 2021 06:01
Торкнеться "всього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір виступити з "посланням по Північному Кіпру", яке торкнеться всього світу. Він зробить це в ході візиту в самопроголошену "Турецьку республіку Північного Кіпру" (ТРСК).

Про це він оголосив на зустрічі з турецькою молоддю, його слова наводяться на сайті глави держави.

За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.

"Я сподіваюся, що здійсню візит в ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.

З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.

Нагадавши, депутати Європарламенту прийняли доповідь, в якому Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття.

Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні