Європарламент закликав Туреччину визнати геноцид вірмен

Депутати Європарламенту прийняли доповідь, в якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття. Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.

Про це йдеться в щорічній доповіді Європарламенту по Туреччині , який був схвалений депутатами 19 травня на пленарній сесії.

"Депутати знову закликають Туреччину визнати геноцид вірмен, що проклало б шлях до справжнього примирення між турецьким і вірменським народами", - наголошується в документі.

Європарламент також висловили стурбованість "ворожою зовнішньою політикою Туреччини", в тому числі щодо Греції та Кіпру, і з її участю у збройних конфліктах в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Депутати підкреслили, що ці дії турецької влади "постійно суперечить пріоритетам ЄС".

За доповідь по Туреччині проголосували 480 депутатів, 64 висловилися проти, 150 утрималися.