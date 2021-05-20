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Коснется "всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

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Турция, Четверг 20 мая 2021 06:01
Коснется "всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "посланием по Северному Кипру", которое затронет весь мир. Он сделает это в ходе визита в самопровозглашенную "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК).

Об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства.

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал господин Эрдоган.

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. Турция - единственная страна, которая признала ТРСК.

Напомним, депутаты Европарламента приняли доклад, в котором Турцию призывают признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

Турецким властям предлагают сделать это ради примирения двух народов.

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