Коснется "всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "посланием по Северному Кипру", которое затронет весь мир. Он сделает это в ходе визита в самопровозглашенную "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК).

Об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства .

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал господин Эрдоган.

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. Турция - единственная страна, которая признала ТРСК.