Космос навсегда меняет человеческий организм: результаты уникального эксперимента NASA

Физиологические изменения

Исследование зафиксировало четкие изменения в организме Скотта Келли как на физиологическом, так и на молекулярном уровнях. Несмотря на то, что общие показатели здоровья астронавта оставались хорошими, ученые заметили несколько важных трансформаций.

В космосе Скотт стал немного выше и в то же время потерял часть мышечной массы — это типичная проблема, с которой постоянно сталкиваются космические экипажи из-за отсутствия гравитации.

Кроме того, Скотт вернулся на Землю на 5 миллисекунд моложе своего брата-близнеца из-за эффекта замедления времени.

Больше всего ученых поразили хромосомы астронавта, а именно их концевые участки — теломеры, которые отвечают за старение клеток. На орбите теломеры Скотта удлинились, что обычно свидетельствует о замедлении процессов старения. Однако после возвращения домой они быстро вернулись к исходному состоянию.

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Генетический сдвиг: какие клетки не вернулись к норме?

Эксперимент опроверг мифы о том, что космос полностью переписал ДНК астронавта, но подтвердил изменения в так называемой экспрессии генов — то есть в том, как именно организм использует эти гены.

Даже через шесть месяцев после приземления около 7% генов Скотта работали иначе, чем у его брата на Земле.

Ученые обнаружили 811 генов в различных типах клеток, которые так и не вернулись к исходному уровню.

Большинство из этих клеток напрямую связаны с двумя критическими процессами:

Работа иммунной системы: космос заставляет защитные силы организма постоянно находиться в состоянии стресса или гиперактивации.

Восстановление ДНК: клетки меняют режим регенерации, пытаясь защититься от космического излучения.

Что это означает для будущих полетов на Марс?

Помимо физических изменений, тесты зафиксировали ухудшение когнитивных навыков Скотта. Его скорость мышления и точность принятия решений снизились и оставались на низком уровне даже после адаптации на Земле.

Ученые отмечают, что такие симптомы распространены среди экипажей, и теперь NASA должна разработать новые меры безопасности и защиты для длительных путешествий в глубокий космос.

В то же время ученые подчеркивают: это исследование было первым в своем роде, и его результаты основаны только на одном пациенте.

Чтобы понять, являются ли такие изменения общим правилом для всех людей или это просто уникальная особенность организма Скотта Келли, NASA необходимо провести дополнительные тесты с другими астронавтами.