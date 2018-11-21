З космодрому Куру у Франції запустили ракету з українським двигуном

Фото: запуск ракети (скрін відео)

На сонячно-синхронну орбіту успішно виведений космічний апарат Mohammed VI-B

З космодрому Куру у Французькій Гвіані сьогодні вранці, 21 листопада, був здійснений успішний запуск ракети-носія Vega, блок маршового двигуна четвертої ступені якої розробило КБ "Південне" і виготовив "Південмаш". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КБ "Південне" на сторінці Facebook.

Як наголошується, сьогодні в 3:42 за київським часом з пускового майданчика Area 1 космодрому Куру стартувала ракета-носій Vega.

"Космодром Куру знаходиться на північному-сході Південної Америки, у Французькій Гвіані", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на сонячно-синхронну орбіту успішно виведений космічний апарат Mohammed VI-B, який побудований за замовленням уряду Марокко компанією Airbus Defense and Space.

"Це другий супутник серії - перший, Mohammed VI-А, був успішно виведений в листопаді минулого року і також ракетою-носієм Vega", - додали в прес-службі.

Апарат Mohammed VI-B важить 1110 кг. З його допомогою проводять спостереження за змінами земної поверхні, выполнятют сільськогосподарський моніторинг, прогнозують надзвичайні ситуації та багато іншого.

Нагадаємо, 8 листопада 2017 голи у Французькій Гвіані з космодрому Куру відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з українським двигуном.

Зазначений пуск став 11-м в рамках програми Vega і третім у 2017 році. Всього за п'ять років роботи Vega вивела на орбіту 26 супутників для 20 замовників по всьому світу.