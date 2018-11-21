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С космодрома Куру во Франции запустили ракету с украинским двигателем

Новости » Телеком & IT    21.11.2018 - 11:56
С космодрома Куру во Франции запустили ракету с украинским двигателем
Фото: запуск ракеты (скрин видео)

На солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B

С космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром, 21 ноября, был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя Vega, блок маршевого двигателя четвертой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил "Южмаш". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное" на странице в Facebook.

Как отмечается, сегодня в 3:42 по киевскому времени с пусковой площадки Area 1 космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega.

"Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space.

"Это второй спутник серии - первый, Mohammed VI-А, был успешно выведен в ноябре прошлого года и также ракетой-носителем Vega", - добавили в прес-службе.

Аппарат Mohammed VI-B весит 1110 кг. С его помощью проводят наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнятют сельскохозяйственный мониторинг, прогнозируют чрезвычайные ситуации и многое другое.

С космодрома Куру во Франции запустили ракету с украинским двигателем

Напомним, 8 ноября 2017 гола во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с украинским двигателем.

Указанный пуск стал 11-м в рамках программы Vega и третьим в 2017 году. Всего за пять лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

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