Космічний апарат Blue Ghost здійснив успішну посадку на поверхню Місяця

Роботизований апарат став другим приватним космічним апаратом, який здійснив м'яку посадку на Місяці, і першим із трьох, запланованих на 2025 рік.

Космічний апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace приземлився на Місяці рано вранці в неділю, 2 березня, о 3:34 за східним часом. Модуль м'яко торкнувся поверхні Місяця в районі Моря Криз - однієї з найбільших лавових рівнин на видимій стороні Місяця.

Firefly стала другою приватною компанією, яка змогла успішно приземлитися на Місяці. Перша спроба належала компанії Intuitive Machines, яка минулого року також приземлилася на Місяці, але перевернулася, обмеживши свої дослідження.

На відміну від цього, запуск Blue Ghost був значно успішнішим, частково завдяки тому, що компанія використовувала дані попередніх місій для поліпшення свого програмного забезпечення.

