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Космическая загадка возрастом 80 000 лет: во льду Антарктиды обнаружили следы взрывов звезд

08:11 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Космическая загадка возрастом 80 000 лет: во льду Антарктиды обнаружили следы взрывов звезд Следы взрывов сверхновых нашли под льдом Антарктиды (фото: NASA/JPL-Caltech)
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Антарктический лед сохранил следы взрывов далеких звезд - они позволили выяснить, через какие космические облака проходила Солнечная система. Редкий изотоп железа помог ученым воссоздать ее путь за последние 80 тысяч лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Physical Review Letters.

Антарктический лед как галактический архив

Традиционная астрономия изучает свет далеких объектов с помощью телескопов, однако анализ антарктического льда предлагает другой подход - исследование остатков звездной пыли непосредственно на Земле.

При взрывах сверхновых в космос выбрасываются различные элементы, среди которых редкий радиоактивный изотоп железа-60.

Частицы этой пыли дрейфуют галактикой и постепенно оседают на поверхности нашей планеты.

Накапливаясь в слоях антарктического снега, они образуют временный хроникальный слой, сохраняющийся в течение десятилетий и тысячелетий.

Результаты анализа и разгадка сигнала

В ходе предварительных исследований 500 килограммов снега ученые зафиксировали наличие железа-60, что вызвало дискуссии о его происхождении.

Для проверки гипотез авторы работы выделили и проанализировали атомы изотопа из 300 килограммов льда от 40000 до 80000 лет.

С помощью метода ускорительной масс-спектрометрии ученые обнаружили следующие факты:

Показатели железа-60 в древнем льду оказались существенно ниже уровня, зафиксированного в современном снегу и океанических отложениях.

Космическая загадка возрастом 80 000 лет: во льду Антарктиды обнаружили следы взрывов звездРадиоактивный изотоп, скрытый в древнем антарктическом льду, может свидетельствовать о прохождении Солнечной системы через соседние облака межзвездного вещества (фото: Институт имени Альфреда Вегенера/Эстер Горват)

Изменение концентрации изотопа произошло на относительно коротком астрофизическом промежутке времени, что исключает теорию о длительном "остаточном шлейфе" от древних сверхновых.

Уменьшение объемов пыли совпадает с расчетами астрономов, согласно которым Солнечная система вошла в состав Локального межзвездного облака в период между 40000 и 124000 лет назад.

Несогласованности и дальнейшие исследования

Полученные данные подтверждают, что структура межзвездных облаков запечатлена в геологическом разрезе Земли.

В то же время обнаруженное количество железа-60 оказалось меньше теоретически ожидаемого для облаков, возникших непосредственно в результате взрыва звезды.

Ученые планируют продолжить исследование более глубоких и древних слоев антарктического льда, чтобы окончательно выяснить происхождение и полную историю окружающих межзвездных облаков.

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