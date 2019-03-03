Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався з МКС

Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів

Космический корабль Crew Dragon американской частной аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска успешно пристыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX в Twitter.

Как сообщает AFP, стыковки произошло на высоте около 400 километров - привычной для МКС орбите, именно тогда, когда станция пролетала над Северной Зеландии.

С момента пуска ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на борту до его стыковки с МКС прошло 27 часов.

2 марта SpaceX запустила в космос первый частный корабль. Корабль Crew Dragon должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX революцией на пути к полетам на Луну и Марс.

"Это первый запуск космической системы, предназначенной для полетов, которая создана и управляется в рамках партнерства между частным и государственными секторами является революционным шагом на пути к полетам на Луну, Марс и дальше", - отметил Брайденстайн.