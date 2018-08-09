США мають намір створити космічні війська до 2020 року

Віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення космічних військ США

Віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення космічних військ США до 2020 року. Відео виступу Пенса опубліковано в його Twitter.

За його словами, необхідно забезпечити панування США в космосі на тлі посилення загроз з боку Китаю та Росії.

"Звіт, який сьогодні опублікує Міністерство оборони, являє собою важливий крок на шляху до створення Космічних військ в якості шостий гілки наших Збройних сил. Він визначає чотири дії, які ми зробимо для розвитку наших космічних можливостей", - сказав Пенс.

При цьому "Голос Америки" повідомляє, що деякі представники військового відомства зустріли план створення окремого підрозділу збройних сил вкрай негативно, наполягаючи, що це спричинить за собою зайві бюрократичні складності. Крім того, це може призвести до помітної реорганізації збройних сил і позбавити Військово-повітряні сили частини обов'язків.

Нагадаємо, 18 червня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону почати створення космічних військ. За його словами, космічна програма США загрузла в політиці. Він також пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марсу.

Виступаючи на космодромі на мисі Канавера, президент США заявив, що нові війська будуть окремим, рівнозначним видом в складі збройних сил. Трамп також підписав директиву щодо зменшення сміття на навколоземній орбіті і створення безпечного середовища в космосі.