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Средства найдутся. Что говорят в Минфине о финансировании деоккупированных территорий

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Наталия Гурковская

У правительства нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и времени.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Нам сложно выживать в условиях, когда 50% бюджета идет на военную кампанию, дефицит также превышает 20% ВВП. Это непростая история. Но, добавив в нее в будущем деоккупированные территории, это мало что изменит", - пояснил министр.

По его словам, в условиях, в которых сейчас живет страна, правительство ищет решения, несмотря ни на что, ведет переговоры с партнерами и договаривается о кредитах и финансовой помощи.

"Сейчас мы не удивляемся, почему у нас за год собрано 31 млрд долларов и, в частности, 5 млрд долларов в декабре, это уже нормальная история. Никто уже не задается вопросом, где берутся средства. То же касается восстановления деоккупированных территорий. Средства найдутся - вопрос времени, людей и ресурсов, которые у тебя должны быть", – добавил Марченко.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует сначала вернуть все свои территории, включая Крым и Донбасс, силой или путем переговоров, а затем работать над восстановлением жизни там.

Напомним, на днях американский генерал Бен Ходждес дал прогноз по возвращению Крыма под контроль Украины.

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