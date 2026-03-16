ЕС предупредил об экологической угрозе из-за российского танкера в Средиземном море

21:27 16.03.2026 Пн
2 мин
Риск катастрофы создают повреждения судна и его опасный груз
aimg Мария Науменко
ЕС предупредил об экологической угрозе из-за российского танкера в Средиземном море фото: в Средиземном море дрейфует российский танкер (Getty Images)

Италия, Франция и еще семь стран Европейского Союза обратились в Еврокомиссию с предупреждением о возможной экологической угрозе из-за поврежденного российского танкера со сжиженным природным газом, который дрейфует в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме отмечается, что техническое состояние судна вместе с характером груза создает серьезный риск для окружающей среды.

"Опасное состояние судна в сочетании с характером его специализированного груза создает непосредственную и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза", - говорится в документе.

В связи с этим страны призвали Европейскую комиссию принять немедленные меры для урегулирования ситуации.

По данным Министерства транспорта России, танкер "Арктик Метагаз", который перевозил сжиженный природный газ из арктического порта Мурманска, в начале этого месяца якобы подвергся атаке украинских морских дронов, запущенных с побережья Ливии.

При этом Украина не брала на себя ответственность за этот инцидент.

Напоминаем, 3 марта в Средиземном море загорелся российский танкер "Арктик Метагаз", который перевозил сжиженный природный газ. СМИ писали, инцидент мог произойти после атаки морского дрона, однако официальных подтверждений этому нет. Судно, находящееся под санкциями США и Британии, на момент инцидента проходило вблизи побережья Мальты.

Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
