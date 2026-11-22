В финских территориальных водах идет операция по тушению пожара на судне Sparta II, которое атаковали украинские дроны 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Как сообщила Береговая охрана Финляндии, работы по тушению пожара на российском грузовом судне продолжались ночью.

Экипаж судна был эвакуирован на российское спасательное судно.

В то же время тушение пожара на судне Sparta II продолжается до сих пор.

По словам генерального директора финской береговой охраны, командира Йони Шеберга, цель состоит в том, чтобы потушить огонь и заморозить контейнеры с грузом судна, чтобы минимизировать риски.

После этого планируется вывести судно за пределы территориальных вод Финляндии.

"События на судне Sparta II в Финском заливе серьезны", - прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что находится в тесном контакте с руководством финской внешней и оборонной политики, Вооруженными силами и Пограничной службой.

Финский президент уже проинформировал об этом инциденте ключевых партнеров и союзников.