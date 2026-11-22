Пораженное в Финском заливе российское судно до сих пор горит, - СМИ
В финских территориальных водах идет операция по тушению пожара на судне Sparta II, которое атаковали украинские дроны 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как сообщила Береговая охрана Финляндии, работы по тушению пожара на российском грузовом судне продолжались ночью.
Экипаж судна был эвакуирован на российское спасательное судно.
В то же время тушение пожара на судне Sparta II продолжается до сих пор.
По словам генерального директора финской береговой охраны, командира Йони Шеберга, цель состоит в том, чтобы потушить огонь и заморозить контейнеры с грузом судна, чтобы минимизировать риски.
После этого планируется вывести судно за пределы территориальных вод Финляндии.
"События на судне Sparta II в Финском заливе серьезны", - прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб.
Он отметил, что находится в тесном контакте с руководством финской внешней и оборонной политики, Вооруженными силами и Пограничной службой.
Финский президент уже проинформировал об этом инциденте ключевых партнеров и союзников.
Напомним, в субботу, 21 ноября, украинские дроны атаковали российское судно Sparta II. Инцидент произошел в территориальных водах РФ.
В результате удара корабль потерял управление, после чего его течением отнесло в финские территориальные воды.
Известно, что это судно Россия использовала для военных нужд. В частности оно могло перевозить вооружение из Сирии для дальнейшего применения в войне против Украины.