Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного из подозреваемых арестовали

Антикорсуд применил меру пресечения к еще одному судье Киевского апелляционного суда. Решением суда судью Юрия Сливу арестовали на 60 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

В среду, 6 декабря, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к судье Киевского апелляционного суда Сливы меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срок действия меры пресечения - 60 дней со дня его фактического задержания. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

В качестве альтернативы суд определил подозреваемому денежный залог в размере 2 5 миллиона гривен.

В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере будет считаться, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

Тогда на него будут возлагаться процессуальные обязанности.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

Как впоследствии выяснило РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.

Речь шла об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов. Предварительно, после получения неправомерной выгоды 10 тысяч долларов судья-посредник якобы оставил себе, а 25 тысяч долларов разделили другие коллеги между собой.

Также известно, что 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении.

В понедельник, 4 декабря, Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда.

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