ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Коррупция в "Энергоатоме": ВАКС исправил ошибку в официальной информации на счет Чернышова

Україна, Среда 26 ноября 2025 05:05
UA EN RU
Коррупция в "Энергоатоме": ВАКС исправил ошибку в официальной информации на счет Чернышова Фото: бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Апелляция по делу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, фигуранта дела о хищениях в "Энергоатоме", еще не рассматривалась, поэтому все сообщения о мере пресечения не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу АП Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, соответствующее постановление касалось другого лица - еще одной подозреваемой по делу в "Энергоатоме".

"АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения указанному лицу в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога (дело №991/11648/25, постановление следственного судьи ВАКС от 12.11.2025)", - говорится в сообщении ВАКС.

Апелляционные жалобы стороны защиты Чернышова были назначены к рассмотрению 25 ноября. Однако судебное заседание было снято с рассмотрения в связи с занятостью коллегии в других процессах. Таким образом, апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не состоялось, и никаких решений на данный момент не принято.

"Сегодня на 10:30 было назначено заседание. Я был на месте ровно в 10:30. К нам вышла сотрудница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесено. Дату должны сообщить позже. Рассмотрения не было. Выясняем обстоятельства", - отметил экс-вице-премьер.

В чем подозревают Чернышова

Помимо обогащения на схемах в строительстве бывший вице-премьер-министр также влип в коррупционный скандал в "Энергоатоме".

На опубликованных пленках НАБУ он якобы выступает в роли "Че Гевары", которому передавали деньги от откатов на сделках.

По версии следствиям участники организации во главе с подозреваемым бизнесменом (кодовое имя "Карлсон") якобы передавали Чернышеву средства - всего 1,2 млн долларов и около 100 тысяч евро наличными. Последнюю часть - 500 тысяч долларов якобы получила его жена после того, как экс-вице-премьер стал подозреваемым по другому делу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Энергоатом Мера пресечения Коррупция НАБУ
Новости
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины