Кортеж Зеленського прибув в аеропорт "Бориспіль"

До терміналу "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув кортеж президента України Володимира Зеленського для зустрічі звільнених в рамках обміну полоненими українців. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Так, біля входу в термінал "В" був помічений кортеж українського президента. Самого президента Зеленського поки не було помічено.

Також в аеропорт "Бориспіль" прибули генеральний прокурор Руслан Рябошапка та керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Фото: Руслан Рябошапка в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Нагадаємо, що в аеропорт "Бориспіль" повинен прибути літак зі звільненими українцями. Український літак напередодні вилетів з російського міжнародного аеропорту "Внуково" та прямує в Україну.

Також РБК-Україна писало, що в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули глава Служби безпеки України Іван Баканов та міністр внутрішній справ Арсен Аваков. Очільники силових відомств прибули в аеропорт для зустрічі звільнених українців, які невдовзі повинні прилетіти.

Додамо, що адвокат Марк Фейгін опублікував список осіб, які беруть участь в обмін полоненими між Києвом і Москвою. За його даними, в обміні беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців. Так, серед ув'язнених - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Карп'юк, Станіслав Клых, Олексій Сизонович, Євген Панов, Володимир Балух.