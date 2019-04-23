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Корупція в "Укроборонпромі": ДБР дали доступ до документів НАБУ


ДБР розслідує справу щодо заволодіння коштами "Укроборонпрома"

Печерський суд дав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до документів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що стосуються Євгена Шевченка, одного з фігурантів розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду.

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Також слідчі ДБР перевіряють можливі зловживання НАБУ під час слідства в кримінальному провадженні щодо поставок далекомірів на Харківський бронетанковий завод, до яких може бути причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрома" вже розпочався. Зокрема, він заявив, що ініціював відповідне рішення РНБО, щоб перевірити, чи правдиві дані, викладені в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" щодо корупції в "Укроборонпромі".

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

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