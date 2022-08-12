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СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Харківській ОДА

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Харків, П'ятниця 12 серпня 2022 12:22
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Харківській ОДА Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетний удар по Харківській ОДА (ssu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили агента ФСБ, який коригував ракетні удари у Харківській області. Зокрема, чоловік причетний до обстрілу будівлі обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, агентом є колишній правоохоронець. Він був завербований ФСБ під час перетину кордону з Росією у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніма його перевели у стан очкування.

"Законсервований" шпигун почав діяти після повномасштабного вторгнення Росії. З ним зв'язався "куратор", якому агент передавав важливі дані про об'єкти та інформацію щодо перебування в них людей.

Окупанти обіцяли, що після виконання "завдань" коригувальника виведуть у Росію та оформлять громадянство.

Саме за наведенням зловмисника окупанти вдарили ракетами по будівлі Харківської ОДА та ще семи цивільних об’єктах.

Ворожому агенту оголосили підозру.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по будівлі Харківської ОДА 1 березня.

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Служба безпеки України ракетный удар Харків
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