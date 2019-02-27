У корпорації Гладковського прокоментували контракти з Міноборони

У корпорації "Богдан" заявили, що деталі контрактів з Міністерством оборони виконуються під грифом державної таємниці

В корпорации "Богдан" заявили, что детали контрактов с Министерством обороны Украины не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации, так как они выполняются под грифом государственной тайны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что не имеют права раскрывать сведения о количестве техники и ее номенклатуре по контракту.

"Все контракты, касающиеся именно военной техники, а не товаров двойного использования, выполняются под грифом государственной тайны, а их раскрытие строго наказывается законом. Поэтому компания не имеет права раскрывать сведения о количестве техники и ее номенклатуре по контракту", - отметил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, в 2018 году, в рамках выполнения Государственного оборонного заказа, компания досрочно выполнила контракт на поставку Минобороны партии санитарных машин и передала партию новых грузовых автомобилей Богдан 6317.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году компания подписала новые контракты с Министерством обороны Украины на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" ВСУ.

Напомним, сегодня стало известно, что директор Государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей.

Добавим, что в Укроборонпроме заявили, что расследование программы "Наші гроші" о причастности руководства концерна к хищениям содержит манипуляции.