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Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту

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Житомирська область, Середа 09 березня 2022 19:18
Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту Фото: Евакуаційний поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

Обласна влада організувала евакуаційний поїзд для мешканців Коростеня та Новоград-Волинського на Житомирщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.

Поїзд призначений на 10 березня. Відправлення заплановане на 8:00 з вокзалу в Коростені.

Електропоїзд їхатиме за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів. Орієнтовне прибуття до проміжного пункту поїздки о 09:30.

Першим успішним гуманітарним коридором стала евакуація мешканців Сум до Львова. Туди прибуло орієнтовно 900 дітей, жінок та іноземців.

Нагадаємо, що російські окупанти зірвали евакуацію мирних мешканців Бучі та Гостомеля.

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