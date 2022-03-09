Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту
Обласна влада організувала евакуаційний поїзд для мешканців Коростеня та Новоград-Волинського на Житомирщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.
Поїзд призначений на 10 березня. Відправлення заплановане на 8:00 з вокзалу в Коростені.
Електропоїзд їхатиме за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів. Орієнтовне прибуття до проміжного пункту поїздки о 09:30.
Першим успішним гуманітарним коридором стала евакуація мешканців Сум до Львова. Туди прибуло орієнтовно 900 дітей, жінок та іноземців.
Нагадаємо, що російські окупанти зірвали евакуацію мирних мешканців Бучі та Гостомеля.
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