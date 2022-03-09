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Из Коростеня отправят эвакуационный поезд во Львов: подробности маршрута

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Житомирская область, Среда 09 марта 2022 19:18
Из Коростеня отправят эвакуационный поезд во Львов: подробности маршрута Фото: Эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Областные власти организовали эвакуационный поезд для жителей Коростеня и Новоград-Волынского Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram-канале Житомирская военная администрация.

Поезд назначен на 10 марта. Отправление запланировано на восемь часов с вокзала в Коростене.

Электропоезд будет ехать по маршруту Коростень – Новоград-Волынский – Львов. Ориентировочное прибытие в промежуточный пункт поездки в 09:30.

Первым успешным гуманитарным коридором стала эвакуация жителей Сум во Львов. Туда прибыло около 900 детей, женщин и иностранцев.

Напомним, что российские оккупанты сорвали эвакуацию мирных жителей Бучи и Гостомеля.

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