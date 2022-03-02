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Окупанти обстріляли Обласний перинатальний центр в Житомирі

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Житомир, Середа 02 березня 2022 10:38
Окупанти обстріляли Обласний перинатальний центр в Житомирі Фото: Окупанти обстріляли обласний перинатальний центр в Житомирі (ДСНС)
Автор: Світлана Мащенко

Під час авіаудару по Житомиру 2 березня постраждав Обласний перинатальний центр.

Про це повідомили в ДСНС України

Окупанти обстріляли Обласний перинатальний центр в ЖитомиріОкупанти обстріляли Обласний перинатальний центр в Житомирі

Фото: Окупанти обстріляли обласний перинатальний центр в Житомирі (t.me/dsns_telegram)

В ДСНС показали наслідки інших руйнувань, яких завдали російські ворожі війська під час атаки на Житомир в ніч на 2 березня. Ворог атакував приватний сектор міста.

Після останнього авіаудару по місту (станом на 07:00 2 березня) в МВС підтвердили загибель 2 людей, 16 - отримали травми.

Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше ми писали, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.

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