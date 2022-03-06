Під ракетний удар потрапив приватний сектор у Коростені, є загиблий та поранені

Російські війська в ніч на 6 березня завдали ракетного удару по Коростеню Житомирської області. Відомо про загибель однієї особи, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті удару по приватному сектору в Коростені загинула одна особа і двоє травмовані. "Зруйновано 10 приватних житлових будинків з подальшим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.