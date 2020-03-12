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Коронавірусом заразилися до 10 тис. британців, - влада

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 19:26
Коронавірусом заразилися до 10 тис. британців, - влада
Ілюстративне фото (twitter.com/covid_germany)

Влада Великобританії закликала до негайної ізоляції всіх, у кого є найменші симптоми застуди

Близько 10 тис. людей, ймовірно, заразилися коронавірусом COVID-19 у Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Різке збільшення числа інфікованих влада Британії пояснює певною фазою "затримки" вірусу, пов'язаної з більш жорсткою реакцією на спалах.

Всіх британців, хто має найменші симптоми гострої респіраторно-вірусної інфекції, закликали до негайної ізоляції на 7 днів.

"Тримайтеся подалі від вразливих людей, таких як люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями, наскільки це можливо", - радять британські чиновники.

Зазначимо, ще сьогодні повідомлялося про 590 офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Британії з 10 смертями від інфекції. Всього у світі підтверджено понад 130 тис. випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше Англія надала пандемії коронавірусу COVID-19 найвищий рівень небезпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії.

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